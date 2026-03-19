«Мы будем бойкотировать Америку, но не ЧМ»: в Иране хотят сыграть на мундиале

Глава Федерации футбола Ирана Тадж: мы не будем бойкотировать чемпионат мира
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Тадж заявил, что сборная страны не будет отказывать от участия в чемпионате мира‑2026, даже если не сможет сыграть на территории США. Его слова приводит Fars.

«Национальная сборная проводит тренировочный сбор в Турции, и мы также сыграем там два товарищеских матча. Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира», — сказал Тадж.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно.

17 марта стало известно, что Федерация футбола Ирана ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о переносе своих матчей чемпионата мира из США в Мексику.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран в случае неучастия, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

Ранее в ФИФА ответили на вопрос о переносе матчей Ирана на ЧМ-2026.

 
