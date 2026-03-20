Дагестан примет первенство России по тяжелой атлетике

В Каспийске состоится первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров
Пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР)

Президент Федерации тяжелой атлетики Республики Дагестан Саид Абдулаев сообщил, что юниорское первенство России пройдет в Каспийске.

«Впервые в истории всероссийские соревнования по тяжелой атлетике такого уровня пройдут в Республике Дагестан. Для нас это большая честь и большая ответственность. Мы глубоко признательны Федерации тяжелой атлетики России за оказанное доверие и за то, что нам поручено проведение этих престижных стартов», — заявил Абдулаев.

Он также сообщил, что подготовка спортсменов организована непосредственно на арене, где проходят состязания. Площадка включает в себя основной ковер, зону разминки и отдельный тренировочный сектор.

Местом проведения соревнований с 24 марта по 1 апреля станет Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева. Участники выступят в возрастных категориях 13-15 лет и 13-17 лет. Награды будут разыграны в 20 весовых категориях. Церемония открытия запланирована на 24 марта в 14:00.

Ранее Дмитрий Песков заявил о работе по возвращению российского флага на Олимпиаду.

 
