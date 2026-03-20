ФИФА ввела санкции в отношении Футбольной ассоциации Израиля

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) вынес решение о наложении штрафных санкций на Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) из-за допущенных нарушений, связанных с дискриминацией и оскорбительным поведением. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

ФИФА не стала отстранять IFA от участия в международных турнирах, однако наложила штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков — около 165 тысяч евро. Причиной названы «серьезные и повторяющиеся нарушения» обязательств по борьбе с дискриминацией. Обвинения были расследованы после того, как их выдвинули представители Палестинской футбольной ассоциации (PFA).

В заявлении также перечислены многочисленные расистские инциденты в израильском футболе. ФИФА отметили, что ассоциация не делала публичных заявлений с осуждением расизма, не проводила антидискриминационных кампаний и не предпринимала шагов для включения арабских или палестинских игроков.

Ранее в ФИФА отказались отстранять Израиль от международных турниров.