Теннисистка Андреева пробилась в третий круг «тысячника» в Майами

Андреева победила Кесслер и вышла в третий круг «тысячника» в Майами
Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Майами, одержав победу над представительницей США Маккартни Кесслер.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась победой Андреевой со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1. За игру Андреева выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между француженкой Эльзой Жакемо и чешкой Мари Боузковой. Призовой фонд соревнований составляет более 9,4 миллиона долларов.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева опустилась в мировом рейтинге.

 
