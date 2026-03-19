Игрок «Вашингтона» объяснил, почему не позволил Овечкину забить 1000-й гол в НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон прокомментировал свой первый гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и объяснил, почему не отдал пас российскому нападающему и капитану «столичных» Александру Овечкину, который мог забросить свою тысячную шайбу. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Да, я был в восторге. Честно говоря, мне не очень хотелось бросать. Я все время хотел отдать пас, но в конце концов мой первый гол должен был состояться. Так что я просто рад, что шайба залетела в ворота», — заявил он.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:1) Хатсон забросил четвертую шайбу своего клуба, оказавшись перед пустыми воротами с Овечкиным и Коннором Макмайлом.

В этом матче Овечкин забросил 999-й гол в НХЛ. Всего в текущем сезоне российский нападающий забросил 25 шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли. Овечкин также установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин побил рекорд Горди Хоу по голам в домашних матчах в чемпионатах НХЛ.