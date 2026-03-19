Путин вручил госнаграды паралимпийцам, завоевавшим медали на Играх в Италии

Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград российским паралимпийцам, завоевавшим медали на Паралимпийских играх в Италии.

«Я искренне рад поздравить вас — нашу национальную российскую команду — с поистине невероятным выступлением на XIV Паралимпийских зимних играх», — сказал Путин на церемонии.

Ордена Дружбы вручены горнолыжникам Алексею Бугаеву и Варваре Ворончихиной, лыжникам Ивану Голубкову и Анастасии Багиян, а также спортсмену-ведущему Сергею Синякину. Награды присуждены за спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на соревнованиях.

Тренеры Ирина Громова, Александр Назаров, Алексей Турбин и Алексей Кобелев получили награды за подготовку спортсменов.

В составе российской команды на Паралимпиаде 2026 года выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Ранее Путин заявил, что российские паралимпийцы совершили подвиг.