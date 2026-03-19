Фигуриста Гуменника назвали частью мировой элиты

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что российского фигуриста Петра Гуменника можно причислить к элите мирового уровня среди мужского фигурного катания. Ее слова передает «Советский спорт».

«На чемпионате мира Гуменник боролся бы за медали. Он входит в мировую элиту мужского фигурного катания. Жаль, что нас там не будет. Это плохо для всех, что на первенстве планеты не выступают все сильнейшие», — заявила Тарасова.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Фигуристо пришлось менять короткую программу из-за отзыва разрешения на использование музыки к фильму «Парфюмер», на которую она была поставлена.

Гуменник в сезоне-25/26 выиграл чемпионат России впервые в карьере, а также завоевал золотую медаль финала Гран-при России.

