«У Челестини все нормально»: Мостовой о серии провалов ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о неудачных результатах московского ЦСКА в последних матчах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У Челестини все нормально, а что плохого? Два месяца назад его на руках носили, а сейчас что? Мы все видели недавно на сборах, в какой футбол они могут играть, все было нормально. Сейчас одна‑две победы и все по‑другому заговорят», — сказал Мостовой.

Швейцарский тренер Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне прошлого года. В последних трех матчах армейцы потерпели поражение от «Краснодара» в Кубке России (0:4), а также проиграли «Балтике» (0:1) и «Динамо» (1:4) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 21 тура ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 36 набранными очками. Лидирует в рейтинге «Краснодар» с активом в 46 очков.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА продолжит борьбу в Пути регионов. В следующем матче ЦСКА 21 марта дома сыграет с махачкалинским «Динамо».

