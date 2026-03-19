«Не просто игры»: гонщик рассказал, как симуляторы помогают сделать карьеру в автоспорте

Пресс-служба RDS Open

Увлечение детей симуляторами автогонок можно обернуть на пользу и помочь ребенку перевести интерес в профессиональное русло. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил руководитель Российской Дрифт Серии, действующий пилот RDS Open Дмитрий Добровольский.

«Гоночные симуляторы — это не просто игры. В автоспорте их давно используют как полноценный тренировочный инструмент. Они помогают развивать реакцию, концентрацию и понимание траектории движения», — отметил Добровольский.

Он заметил, что современные симуляторы максимально приближены к реальности. Поведение автомобиля, сцепление шин с дорогой и работа подвески рассчитываются по тем же принципам, что и в настоящих гоночных машинах. Благодаря этому подростки учатся правильно входить в повороты, контролировать скорость и просчитывать действия соперников.

Также, по словам гонщика, компьютерные тренировки значительно дешевле реальных. Но сочетание виртуального спорта с реальным может помочь построить дальнейшую карьеру.

Следующим шагом становится картинг, а после подросток может выбрать дальнейший путь: кольцевые гонки, ралли, дрифт или любительские трек-дни. Добровольский подчеркнул, что многое зависит от родителей.

«Когда родители включаются в процесс, игра превращается в тренировку. У подростка появляется цель — улучшить время круга или попробовать себя на реальной трассе», — пояснил он.

