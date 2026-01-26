«Нет никого, кто может сделать то, что сделал Шумахер»: в чем величие Красного Барона

В нынешнем поколении гонщиков нет тех, кто мог бы достичь такого же статуса и авторитета, каким обладает Михаэль Шумахер. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко.

«Может ли кто-то из современных гонщиков стать столь же значимым? Наверное, нет никого, кто мог бы за карьеру сделать то, что сделал Михаэль. Согласитесь, он не просто семикратный чемпион, а человек, который вернул жизнь одной из легендарных команд. Возвращение «Феррари» и победная история — это и его заслуга, не только Жана Тодта. Шумахер сделал очень многое для этого. Он был гонщиком, но управлял, по сути, и инженерами, участвовал в разработках — во всем.

Поэтому он легенда автоспорта. Как человек, который показал, что гонщик может быть разносторонним. При этом он ведь не человек из богатой семьи, за которым стоит богатый папа — это обычный парень, который много работал, добился очень многого сам во всех смыслах: и как спортсмен, и как, по сути, управленец команды. И сколько времени он был таким примером для подражания. А слово «икона» оставим для тех, кто уже не с нами», — заключила Косаченко.

