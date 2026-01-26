Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

«Нет никого, кто может сделать то, что сделал Шумахер»: в чем величие Красного Барона

Менеждер Косаченко не видит никого, кто мог бы сравниться с Шумахером
Pascal Deschamps/Reuters

В нынешнем поколении гонщиков нет тех, кто мог бы достичь такого же статуса и авторитета, каким обладает Михаэль Шумахер. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко.

«Может ли кто-то из современных гонщиков стать столь же значимым? Наверное, нет никого, кто мог бы за карьеру сделать то, что сделал Михаэль. Согласитесь, он не просто семикратный чемпион, а человек, который вернул жизнь одной из легендарных команд. Возвращение «Феррари» и победная история — это и его заслуга, не только Жана Тодта. Шумахер сделал очень многое для этого. Он был гонщиком, но управлял, по сути, и инженерами, участвовал в разработках — во всем.

Поэтому он легенда автоспорта. Как человек, который показал, что гонщик может быть разносторонним. При этом он ведь не человек из богатой семьи, за которым стоит богатый папа — это обычный парень, который много работал, добился очень многого сам во всех смыслах: и как спортсмен, и как, по сути, управленец команды. И сколько времени он был таким примером для подражания. А слово «икона» оставим для тех, кто уже не с нами», — заключила Косаченко.

Ранее Косаченко усомнилась в том, что семья Шумахера распространила информацию о его состоянии.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!