В «Краснодаре» заявили о мотивации Кордобы в матче с ЦСКА из-за расистского скандала

В «Краснодаре» рассказали о дополнительной мотивации Кордобы в игре с ЦСКА

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что у нападающего Джона Кордобы была особая мотивация в матче против ЦСКА в Кубке России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, у него была дополнительная мотивация. Самое главное — мы все доказывали именно игрой, не лезли и не велись на провокации», — сказал Сперцян.

После первого полуфинального матча с ЦСКА, который завершился поражением 1:3, игроки «Краснодара» пожаловались на расизм со стороны болельщиков армейцев в сторону Кордобы. 13 марта московский клуб оштрафовали за поведение фанатов на миллион рублей.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» 17 марта, завершилась со счетом 4:0. На 21-й минуте счет открыл Дуглас Аугусто. После перерыва, на 49-й минуте, Жоау Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте Джон Кордоба (https://www.gazeta.ru/tags/person/dzhon_kordoba.shtml) довел счет до крупного, а спустя девять минут Батчи оформил дубль, установив окончательный результат.

ЦСКА с 45+4-й минуты играл в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса, получившего прямую красную карточку. На 64-й минуте армейцы остались вдевятером: Мойзес за минуту заработал две желтые карточки и был изгнан с поля. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

Таким образом, по сумме двух матчей в финал Пути РПЛ вышел «Краснодар». ЦСКА продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.

