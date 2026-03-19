В «Спартаке» рассказали, над чем стараются работать

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ответного матча полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что в данный момент делает упор на то, чтобы его игроки реализовывали как можно большее число голевых моментов. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы работаем над созданием правильной структуры, чтобы реализовывать наши моменты, забивать больше голов. Сегодня мы доминировали на протяжении всего матча, это было непросто, так как «Динамо» является сильной командой. Мы стараемся работать над обороной, действовать компактно, сегодня мы сыграли на ноль, будем стараться делать это как можно чаще», — заявил Карседо.

Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».



Ранее в «Динамо» рассказали о конкуренции в составе.