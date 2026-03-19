В «Динамо» объяснили поражение от «Спартака» в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после проигрыша в ответном матче полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Спартака» заявил, что держал по ходу встречи предстоящий поединок против «Зенита». Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет в рамках 22-го тура РПЛ 22 марта.

«Нам не хватало свежести, особенно в центральной зоне, где мы медленно принимали решение, медленно двигали мяч. Действовали с прицелом на то, чтобы дать отдохнуть Бителло перед игрой с «Зенитом», он у нас почти по 90 минут каждую игру проводит», — заявил Гусев.

Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».



