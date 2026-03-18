В игре Сафонова увидели огрехи

Экс-футболист Мор: в игре Сафонова есть мелкие огрехи
Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что в игре вратаря французского «ПСЖ» Эдуарда Мора есть мелкие огрехи, передает «Чемпионат».

«Хотелось бы не сглазить Сафонова. На данный момент он первый номер, это здорово. В матче с «Челси» были хорошие сейвы. Есть мелкие огрехи, но в целом Матвей спасал команду», — сказал Мор.

17 марта Сафонов принял участие во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0). Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Сафонов, который находился в воротах на протяжении всей игры и отразил девять ударов.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах в составе французского клуба, в шести из которых сохранил свои ворота «сухими». Контракт россиянина с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Он выступает за парижан с сезона 2024/25.

Ранее Андрей Аршавин ответил, сможет ли Сафонов перебить его популярность в Европе.

 
