Стало известно, получает ли НХЛ угрозы бойкота Кубка мира в случае допуска россиян

Журналист Эрик Энгельс в своих соцсетях заявил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не получала угроз бойкота Кубка мира в случае допуска россиян.

»Гэри Беттмэн и Билл Дэйли заявили, что они не получали никаких заявлений об отказе от потенциального участия в Кубке мира, если сборной России будет позволено выступить», — сказал Энгельс.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной от международных соревнований.

Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.



