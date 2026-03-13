Министр спорта рассказал, сколько федераций допустят россиян в ближайшее время

Пять международных федераций допустят россиян к стартам в ближайшее время

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о скором допуске россиян на международные соревнования в еще пяти видах спорта. Его слова приводит РИА Новости.

«Допуски российским спортсменам выдали уже 16 международных федераций, еще пять на очереди в ближайшее время», — сказал Дегтярев.

Министр отметил, что 4,5 тысячи российских спортсменов имеют допуск на международные турниры по олимпийским видам спорта.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. На Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе выступили 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что у российских фигуристов есть шансы на допуск.