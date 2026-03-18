Британский лыжник напился прямо во время гонки на Кубке мира

Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский лыжник Габриэль Гледхилл во время 50-километрового марафона на этапе Кубка мира в Осло впал в состояние алкогольного опьянения из-за горячительных напитков, предлагаемых зрителями вдоль трассы. Об этом сообщает VG.

«Я начал пить пиво где-то на третьем круге. А потом вдруг, я выпил не так уж много, но начал немного пьянеть. Пил все подряд: пиво, крепкий алкоголь. Кто-то даже предложил жидкость для полоскания рта. Но меня почти сразу вырвало. Чертовски веселый опыт», — рассказал Гледхилл.

Из-за сильного опьянения Гледхилл отстал от основной группы. Он финишировал на 67-м месте с отставанием более 20 минут от победителя. На последнем круге его обогнали участницы женской гонки, стартовавшие на 45 минут позже — американка Джессика Диггинс и шведка Фрида Карлссон.

После инцидента иммиграционные власти Норвегии отказали Гледхиллу в продлении вида на жительство. Причиной указано несоответствие требованиям по уровню дохода. Спортсмен должен покинуть Норвегию и Шенгенскую зону до 28 марта. Сам Гледхилл заявил, что вынужденный отъезд означает конец его спортивной карьеры, так как вся тренировочная база находится в Лиллехаммере, где он прожил последние пять лет.

Ранее Савелий Коростелев оценил уровень достижений норвежца Йоханнес Клебо.

 
