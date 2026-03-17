«Эра заканчивается»: ветеран сборной России о карьере Овечкина

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис заявил, что эра российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина заканчивается. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем, и, возможно, кто-то сможет подойти к его рекорду, но пока что я таких не знаю», — сказал Каспарайтис.

Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Кэпиталз» сезон в Национальной хоккейной лиге. По ходу регулярного чемпионата форвард набрал 51 очко (24 шайбы и 27 передач) в 68 матчах текущего сезона. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. Сам хоккеист отмечал, что еще не определился со своим будущим.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Оттавой Сенаторз» 19 марта. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Крикунов предположил, что Овечкин устал играть в НХЛ.