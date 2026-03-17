На пути к трофею: «Краснодар» в большинстве обыгрывает ЦСКА. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Полуфинал. Ответный матч. Краснодар» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Виталий Тимкив/РИА Новости
В ответном матче полуфинального противостояния Пути РПЛ Кубка России «Краснодар», уступивший в первой встрече со счетом 1:3, принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
2-й тайм
17 марта 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
21' Аугусто
49' Батчи
58' Кордоба
3 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
1-й тайм

2' Батчи

21' Аугусто

39' Кривцов

42' Виктор

45' Рейс 45' Рейс

2-й тайм

49' Батчи

55' Аугусто 58' Кордоба

60'

ЦСКА заработал угловой, Обляков его подал на дальнюю штангу, Данилов сделал скидку во вратарскую, но Агкацев смахнул снаряд рукой. А дальше до удара дело уже не дошло.

58'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 3:0! Угловой ни к чему не привел, но армейцы ошиблись при выходе из обороны. Батчи сделал пас на ход, Кордоба вошел в штрафную, убрал на замахе защитника и красиво уложил в дальний угол!

57'

Гайич хладнокровно вынес на угловой после опасного прострела на Са.

55'

Дуглас Аугусто завалил руками в центральном круге Кирилла Глебова, который рвался к длинной передаче — желтая карточка.

53'

«Краснодар» продолжает полностью доминировать на поле. Очень тяжело армейцам в обороне.

50'

ГООООООООООООООООООЛ! Жоау Батчи — 2:0! Круговой задержался, не было офсайда — ГОЛ ЗАСЧИТАН!

49'

VAR проверяет эпизод.

49'

Жоау Батчи открылся в штрафной слева и пробил в дальний угол — Тороп не дотянулся! Но гол отменен из-за офсайда.

48'

Уже первая стычка во втором тайме: Лукас Оласа и Милан Гайич поговорили на повышенных тонах.

46'

У ЦСКА Кирилл Данилов заменил после перерыва Лусиано Гонду.

46'

Поеееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

8(4) — 0(0) по ударам, 5-1 по угловым, 64% на 36% по владению мячом. Перевес «Краснодара» велик. При этом было 19 фолов (8-11) и одно удаление! ЦСКА в меньшинстве, но пока еще ведет по сумме матчей. Ждем, что будет во второй половине.

45+10'

Наконец первый тайм завершен — свисток на перерыв.

45+9'

Дуглас Аугусто пробил с лета после аута — Тороп потащил в прыжке!

45+7'

«Краснодар» надавил в чужой штрафной, но удара все же не случилось. Еще и новое столкновение головами — теперь у Баринова с Кривцовым.

45+5'

Не закончился ударом угловой ЦСКА.

45+4'

ПРЯМАЯ КРАСНАЯ КАРТОЧКА МАТЕУСУ РЕЙСУ.

45+3'

Сложный эпизод. Удар был явный в борьбе за позицию, но тянул ли он на красную?

45+2'

Эпизод проверили на красную карточку и позвали главного арбитра к монитору!

45+1'

Четыре минуты добавлено к первому тайму.

45'

Не успела пойти подача, как Матеус Рейс во вратарской «Краснодара» жестко локтем ударил в грудь Валентина Пальцева и сразу же получил желтую карточку. А мог бы и красную вполне.

44'

ЦСКА заработал угловой, но была долгая пауза, так как столкнувшиеся головами Гонду и Коста лежали на газоне и принимали помощь врачей.

42'

Жоао Виктор наорал на Инала Танашева и получил от него желтую карточку.

41'

ЦСКА разыграл мяч от ворот в своей штрафной, несмотря на массированный прессинг, и чуть не потерял мяч. Обляков спас в подкате!

39'

За грубый фол в центре поля против Баринова Никита Кривцов получил первую в матче желтую карточку.

36'

Кривцов в прыжке с лета не дотянулся до мяча ногой после подачи Сперцяна со штрафного из глубины.

33'

Мойзес в верховой борьбе попал локтем в ребро Пальцеву. Больно защитнику «Краснодара».

32'

Батчи ворвался с мячом в штрафную справа и сделал хитрый пас во второй темп, но там никого не оказалось.

31'

«Краснодар» по-прежнему полностью контролирует территорию, но ЦСКА мяч как будто бы и не нужен.

28'

Небольшое затишье на поле в плане игры, но напряжение висит максимальное.

26'

Кривцов принял мяч в штрафной справа, поработал замахами, пытался прострелить в штрафную, но попытка была заблокирована.

24'

Тороп долго не вводил мяч в игру, Танашев прибежал и красноречиво показал, что в следующий раз будет желтая карточка за затяжку времени.

23'

Кордоба затолкал на бровке Жоао Виктора, а потом они поговорили лоб ко лобу. Арбитр прибежал и развел их в разные стороны. Пока без санкций.

21'

ГОООООООООООООООООООЛ! Дуглас Аугусто — 1:0! Очередной угловой «Краснодара», Сперцян подал на ближний угол вратарской, Пальцев скинул на дальнюю штангу, где Тороп потащил удар Кордобы в упор, но мяч отскочил во вратарскую на ногу Дугласу Аугусто, который не промахнулся с трех метров.

19'

ЦСКА продолжает играть по счету, но в эти минуты отодвинул игру от своей штрафной.

16'

Сперцян подал штрафной, мяч выбили, сам же Сперцян бил с подбора влет — в блок. Эдуард сигнализировал, что была рука в штрафной, но Танашев так не считает.

14'

Батчи делал пас внутрь штрафной во вратарскую, но защитник подкорректировал траекторию, и мяч пришел в руки Торопу.

12'

Очередная подача Сперцяна с углового ни к чему опасному не привела.

9'

Футболисты «Краснодара» просили пенальти после борьбы Мойзеса и ставившего ему корпус Кривцова за мяч в штрафной ЦСКА, но Танашев был рядом, все видел и не считает, что это пенальти.

6'

На этот раз Тороп сыграл на выходе и поймал подачу, начав контратаку. В которой Глебов умчался от соперников, но пас в ногу Круговому не вложил, и Пальцев смог выбить в аут.

5'

Виктор Са получил мяч в штрафной от Батчи и пробил в дальний угол — Тороп отразил в прыжке.

4'

«Краснодар» владеет мячом на чужой половине поля на первых минутах и прилично давит.

2'

«Краснодар» подал первый в матче угловой. Пытались нанести удар, но защита ЦСКА справилась.

1'

Поеееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.

19:25

А вот стартовый состав московского ЦСКА от Фабио Челестини:

Тороп, Мойзес, Гайич, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Баринов, Кисляк, Обляков, Глебов, Круговой, Лусиано Гонду.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Пальцев, Оласа, Дуглас Аугусто, Кривцов, Виктор Са, Сперцян, Жоау Батчи, Кордоба.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинала плей-офф Пути РПЛ «Краснодар» принимает московский ЦСКА. В первой встрече армейцы выиграли со счетом 3:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

