ЦСКА заработал угловой, Обляков его подал на дальнюю штангу, Данилов сделал скидку во вратарскую, но Агкацев смахнул снаряд рукой. А дальше до удара дело уже не дошло.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 3:0! Угловой ни к чему не привел, но армейцы ошиблись при выходе из обороны. Батчи сделал пас на ход, Кордоба вошел в штрафную, убрал на замахе защитника и красиво уложил в дальний угол!
Гайич хладнокровно вынес на угловой после опасного прострела на Са.
Дуглас Аугусто завалил руками в центральном круге Кирилла Глебова, который рвался к длинной передаче — желтая карточка.
«Краснодар» продолжает полностью доминировать на поле. Очень тяжело армейцам в обороне.
ГООООООООООООООООООЛ! Жоау Батчи — 2:0! Круговой задержался, не было офсайда — ГОЛ ЗАСЧИТАН!
VAR проверяет эпизод.
Жоау Батчи открылся в штрафной слева и пробил в дальний угол — Тороп не дотянулся! Но гол отменен из-за офсайда.
Уже первая стычка во втором тайме: Лукас Оласа и Милан Гайич поговорили на повышенных тонах.
У ЦСКА Кирилл Данилов заменил после перерыва Лусиано Гонду.
Поеееехали! Второй тайм начался.
8(4) — 0(0) по ударам, 5-1 по угловым, 64% на 36% по владению мячом. Перевес «Краснодара» велик. При этом было 19 фолов (8-11) и одно удаление! ЦСКА в меньшинстве, но пока еще ведет по сумме матчей. Ждем, что будет во второй половине.
Наконец первый тайм завершен — свисток на перерыв.
Дуглас Аугусто пробил с лета после аута — Тороп потащил в прыжке!
«Краснодар» надавил в чужой штрафной, но удара все же не случилось. Еще и новое столкновение головами — теперь у Баринова с Кривцовым.
Не закончился ударом угловой ЦСКА.
ПРЯМАЯ КРАСНАЯ КАРТОЧКА МАТЕУСУ РЕЙСУ.
Сложный эпизод. Удар был явный в борьбе за позицию, но тянул ли он на красную?
Эпизод проверили на красную карточку и позвали главного арбитра к монитору!
Четыре минуты добавлено к первому тайму.
Не успела пойти подача, как Матеус Рейс во вратарской «Краснодара» жестко локтем ударил в грудь Валентина Пальцева и сразу же получил желтую карточку. А мог бы и красную вполне.
ЦСКА заработал угловой, но была долгая пауза, так как столкнувшиеся головами Гонду и Коста лежали на газоне и принимали помощь врачей.
Жоао Виктор наорал на Инала Танашева и получил от него желтую карточку.
ЦСКА разыграл мяч от ворот в своей штрафной, несмотря на массированный прессинг, и чуть не потерял мяч. Обляков спас в подкате!
За грубый фол в центре поля против Баринова Никита Кривцов получил первую в матче желтую карточку.
Кривцов в прыжке с лета не дотянулся до мяча ногой после подачи Сперцяна со штрафного из глубины.
Мойзес в верховой борьбе попал локтем в ребро Пальцеву. Больно защитнику «Краснодара».
Батчи ворвался с мячом в штрафную справа и сделал хитрый пас во второй темп, но там никого не оказалось.
«Краснодар» по-прежнему полностью контролирует территорию, но ЦСКА мяч как будто бы и не нужен.
Небольшое затишье на поле в плане игры, но напряжение висит максимальное.
Кривцов принял мяч в штрафной справа, поработал замахами, пытался прострелить в штрафную, но попытка была заблокирована.
Тороп долго не вводил мяч в игру, Танашев прибежал и красноречиво показал, что в следующий раз будет желтая карточка за затяжку времени.
Кордоба затолкал на бровке Жоао Виктора, а потом они поговорили лоб ко лобу. Арбитр прибежал и развел их в разные стороны. Пока без санкций.
ГОООООООООООООООООООЛ! Дуглас Аугусто — 1:0! Очередной угловой «Краснодара», Сперцян подал на ближний угол вратарской, Пальцев скинул на дальнюю штангу, где Тороп потащил удар Кордобы в упор, но мяч отскочил во вратарскую на ногу Дугласу Аугусто, который не промахнулся с трех метров.
ЦСКА продолжает играть по счету, но в эти минуты отодвинул игру от своей штрафной.
Сперцян подал штрафной, мяч выбили, сам же Сперцян бил с подбора влет — в блок. Эдуард сигнализировал, что была рука в штрафной, но Танашев так не считает.
Батчи делал пас внутрь штрафной во вратарскую, но защитник подкорректировал траекторию, и мяч пришел в руки Торопу.
Очередная подача Сперцяна с углового ни к чему опасному не привела.
Футболисты «Краснодара» просили пенальти после борьбы Мойзеса и ставившего ему корпус Кривцова за мяч в штрафной ЦСКА, но Танашев был рядом, все видел и не считает, что это пенальти.
На этот раз Тороп сыграл на выходе и поймал подачу, начав контратаку. В которой Глебов умчался от соперников, но пас в ногу Круговому не вложил, и Пальцев смог выбить в аут.
Виктор Са получил мяч в штрафной от Батчи и пробил в дальний угол — Тороп отразил в прыжке.
«Краснодар» владеет мячом на чужой половине поля на первых минутах и прилично давит.
«Краснодар» подал первый в матче угловой. Пытались нанести удар, но защита ЦСКА справилась.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.
А вот стартовый состав московского ЦСКА от Фабио Челестини:
Тороп, Мойзес, Гайич, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Баринов, Кисляк, Обляков, Глебов, Круговой, Лусиано Гонду.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Пальцев, Оласа, Дуглас Аугусто, Кривцов, Виктор Са, Сперцян, Жоау Батчи, Кордоба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинала плей-офф Пути РПЛ «Краснодар» принимает московский ЦСКА. В первой встрече армейцы выиграли со счетом 3:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.