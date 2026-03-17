Игрок ЦСКА стал рекордсменом Кубка России по числу матчей

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков стал рекордсменом Кубка России по футболу по числу проведенных матчей.

17 марта он вышел в стартовом составе на ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». Эта игра стала для Облякова 58-й в этом турнире. Таким образом, футболист обошел по этому показателю бывшего защитника «Зенита» и «Крыльев Советов» Александра Анюкова и возглавил рейтинг.

Встреча проходит в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Инал Танашев.

Первая встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России.

