Бывший футболист сборной России объяснил, в чем сила главного открытия Лиги чемпионов

Экс-футболист Деменко: Хайкин – важный фактор успехов «Буде-Глимт»
Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об успехах норвежского «Буде-Глимт», ставшего главным открытием текущего розыгрыша Лиги чемпионов, и подчеркнул, что после выездного поражения со счетом 0:3 португальскому «Спортингу» будет крайне сложно отыграться дома.

«Все-таки верю, что и при счете 3:0 в спорте возможно все. Понятно, будет сложно, «Буде-Глимт» будет играть от обороны, но все равно будет искать свои фирменные быстрые выходы. Норвежская команда прямо радует игрой. И радует, что наш Хайкин – тоже немаловажный фактор в этом», — считает Деменко.

«Буде-Глимт» сенсационно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, хотя неудачно начал общий этап. Команда из Норвегии смогла обыграть испанский «Атлетико» и английский «Манчестер Сити», а затем дважды одолела итальянский «Интер» в раунде плей-офф и выиграла у «Спортинга» домашний матч со счетом 3:0 в 1/8 финала.

