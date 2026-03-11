«Он уже наигрался»: экс-тренер сборной России о завершении карьеры Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался относительно недавнего заявления российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина о возможном скором завершении карьеры, передает Vprognoze.ru.

«Он физически-то еще мог бы играть, но мне кажется, он уже наигрался. Он очень долго в хоккее, в профессиональном хоккее. Возможно, он уже устал, потому что это сложно поддерживать форму на протяжении стольких лет», — сказал Крикунов.

Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Кэпиталз» сезон в Национальной хоккейной лиге. По ходу регулярного чемпионата форвард набрал 50 очков (24 шайбы и 26 передач) в 65 матчах текущего сезона. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. Сам хоккеист отмечал, что еще не определился со своим будущим.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз» 12 марта. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Ранее в НХЛ отреагировали на слова Овечкина о возможном завершении карьеры.