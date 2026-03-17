Коростелев оценил сезон после серебра молодежного ЧМ и участия в Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев подвел итоги сезона. Его слова приводит Спортс''.

«У нас получилось с корабля на бал, поэтому я считаю сезон достаточно хорошим, несмотря на то, что очень хотелось олимпийской медали. Если смотреть правде в глаза, сезон выдался очень хорошим», — сказал Коростелев.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.



Ранее Коростелев стал десятым в марафоне на этапе Кубка мира.