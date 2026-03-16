«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА

«Балтика» подала апелляцию в ЭСК РФС на судейство в матче с ЦСКА

Калининградская «Балтика» подала апелляцию в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) для пересмотра судейских решений в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом пресс-служба клуба сообщила «Чемпионату».

Игра между командами прошла в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.

Во время матча Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

Ранее тренеров ЦСКА и «Балтики» пригласили на заседание КДК из-за потасовки в матче РПЛ.