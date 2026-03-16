Тренеры ЦСКА и «Балтики» приглашены на заседание КДК из-за потасовки в матче РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев и возглавляющий ЦСКА Фабио Челестини приглашены на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет «Матч ТВ».

Игра между командами прошла в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.

Инцидент, из-за которого тренеров вызвали в КДК, начался с того, что Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

КДК изучит удаление Челестини за вход в техническую зону «Балтики» в конфликтной манере и красную карточку Талалаева за препятствование возобновлению игры и оскорбительное поведение в отношении соперника. Кроме того, комитет проанализирует неспортивное поведение тренера «Балтики» Юрия Нагайцева. Заседание КДК состоится 20 марта.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

Ранее экс-игрок Владислав Радимов заявил, что конфликт спровоцировал Талалаев.

 
