«Челси» получил штраф 10 млн фунтов за нарушения правил при Абрамовиче

«Челси» оштрафован на 10,75 млн фунтов за нарушения, допущенные при Абрамовиче

Английский клуб «Челси» оштрафован на 10,75 млн фунтов стерлингов за нарушения, допущенные в момент управлением им российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Об этом сообщает Sky Sports.

В сентябре Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявляла клубу обвинения в 74 нарушениях. Они касаются положений по работе с агентами, а также правил об инвестициях в футболистов в период с 2009 по 2022 год.

Английская премьер-лига (АПЛ) запретила «Челси» подписывать новых игроков в академию в течение девяти месяцев, а также наложила условный годовой запрет на трансферы в основную команду с отсрочкой исполнения на два года.

После 30 матчей АПЛ «Челси» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» (70) на 22 очка.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/23. В сезоне-2024/25 «Челси» выиграл Лигу конференций, а также квалифицировался в Лигу чемпионов.

Ранее появилась информация о готовности Абрамовича судиться с властями Великобритании из-за денег от продажи «Челси».