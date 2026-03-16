«Реакция разочаровала»: итальянский фигурист о допинг-деле Валиевой

Итальянский фигурист Николай Мемола заявил, что его разочаровала реакция всего мира на допинговое дело россиянки Камилы Валиевой. Его слова приводит Sport24.

«Кажется, до Олимпиады в Пекине ее любили все, а после скандала с допингом те же люди посчитали себя преданными. Я же считаю, что лично Камилу точно не нужно винить в том случае. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала. Теперь я рад, что она снова будет соревноваться», — сказал Мемола.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Ей запретили выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не могла тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Она уже выступила на чемпионате России по прыжкам, однако не сумела завоевать медали. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской. Она станет участницей Кубка Первого канала.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что четверной тулуп не делает Валиеву главной фавориткой на соревнованиях.