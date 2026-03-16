Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Реакция разочаровала»: итальянский фигурист о допинг-деле Валиевой

Владимир Астапкович/РИА Новости

Итальянский фигурист Николай Мемола заявил, что его разочаровала реакция всего мира на допинговое дело россиянки Камилы Валиевой. Его слова приводит Sport24.

«Кажется, до Олимпиады в Пекине ее любили все, а после скандала с допингом те же люди посчитали себя преданными. Я же считаю, что лично Камилу точно не нужно винить в том случае. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала. Теперь я рад, что она снова будет соревноваться», — сказал Мемола.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Ей запретили выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не могла тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Она уже выступила на чемпионате России по прыжкам, однако не сумела завоевать медали. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской. Она станет участницей Кубка Первого канала.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что четверной тулуп не делает Валиеву главной фавориткой на соревнованиях.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
