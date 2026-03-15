Игроку «Урала-2» Секачу предъявили обвинение в убийстве

Футболисту клуба «Урал-2» Даниилу Секачу предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы, сообщает РИА «Новый день» со ссылкой на Следственный комитет.

Игрок признал вину, он заявил, что действовал под влиянием мошенников.

По версии следствия, фигурант, находясь под влиянием кураторов, полагал, что выполняет задания правоохранительных органов. Он начал вскрывать сейф, а находившаяся в этот момент в квартире девочка вышла, чтобы встретить мать и сообщить, что у них работает сотрудник спецслужб. Позже он расправился с матерью ребенка.

После преступления он провел в квартире целые сутки, ожидая указаний от кураторов. По их инструкции он выбросил похищенные деньги из окна, а на следующий день ему разрешили отпустить дочь женщины и покинуть жилье. Расследование уголовного дела продолжается.



