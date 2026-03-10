Размер шрифта
Андреева объяснила срыв после вылета с турнира WTA

Андреева о срыве после вылета с турнира WTA: я переживала очень много эмоций
Кадр из трансляции

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об эмоциональном срыве после вылета с турнира Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе, передает «Чемпионат»

«Могу сказать, что после поражения я переживала очень много эмоций. Не горжусь тем, как с ними справилась. Мне не нравится, как я повела себя в конце. Мне нужно работать над этими вещами», — заявила Андреева на пресс-конференции.

Спортсменка отметила, что не обращалась к зрителям на трибунах, а просто дала выход негативным эмоциям.

Российская теннисистка уступила в третьем круге турнира 44-й ракетке мира представительнице Чехии Катерине Синяковой со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6 и не смогла защитить титул, который завоевала в прошлом году.

Ранее Андреева одержала 100-ю победу в карьере.

 
