Все шесть российских спортсменов допущены на церемонию закрытия Паралимпиады-2026

В ПКР сообщили, что россияне примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все наши спортсмены примут участие в церемонии закрытия. Все изъявили желание. Ограничений со стороны IPC нет», — сказал Рожков.

Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет 15 марта в Кортина‑д'Ампеццо.
В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.

Россияне завоевали семь наград. В активе сборной четыре золота, одна серебряная и две бронзовые медали.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее Рожков заявил, что на обвинения Украины уже никто не обращает внимания.

 
