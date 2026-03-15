На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Футбол. РПЛ. 21-й тур. «Акрон» — «Ахмат». ОНЛАЙН

close
Виталий Тимкив/РИА Новости
В стартовом матче воскресенья в 21-м туре Российской премьер-лиги «Акрон» принимает «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 21-й тур
Перерыв
15 марта 14:00
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
27' Мелкадзе
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм

36' Лончар

5' Мелкадзе

15' Силва

27' Мелкадзе

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+3'

Перерыв! «Акрон» — «Ахмат» — 0:1!

45'

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

42'

Как сейчас Беншимол не попал?! Круто откликнулся на пас из глубины 11-й номер «Акрона», пробил и уже побежал к угловому флажку праздновать гол, но мяч попал в каркас ворот!

39'

Самородов забрался в офсайд.

36'

Лончар жестко бьет по ноге Касинтуре, за что получает предупреждение.

33'

Продолжает «Ахмат» позиционно атаковать, используя преимущественно фланги для этого.

30'

Касинтура пробивает неточно головой после фланговой подачи от Самородова, левее штанги бьет Эгаш.

27'

Гол! Какая красивая подача Самородова на ближнюю штангу, а! И первым на мяче оказывается Мелкадзе, отрываясь от опеки! Точный удар в ближний угол — 0:1!

25'

Касинтура красивой проникающей передачей нашел Самородова, его удар отражает Тереховский.

22'

Половина первого тайма позади, после яркого начала тольяттинцы отдали инициативу, подсев чуть-чуть в оборону.

19'

С очень большой дистанции бьет Абдулкадыров, мяч проходит мимо!

16'

Силва получает предупреждение за фол против Пестрякова.

14'

Опасно Лончар идет в стык с Хлусевичем, накладка случается.

11'

Хороший удар Дзюба наносит головой после верховой подачи, снова Вадим Ульянов на месте.

8'

Лончар опасно пробивал из пределов штрафной, но не попал в створ! Не было у Ульянова шансов спасти ворота, если бы мяч все же пошел в створ.

5'

Грубо Мелкадзе вступает в отбор против Хосонова и получает предупреждение.

3'

Начало игры остается за хозяевами.

13:55

«Ахмат»: Ульянов, Абдулкадыров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

14:03

Игра началась! Поехали!

13:50

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче воскресенья в 21-м туре Российской премьер-лиги «Акрон» принимает «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами