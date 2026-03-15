Перерыв! «Акрон» — «Ахмат» — 0:1!
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Как сейчас Беншимол не попал?! Круто откликнулся на пас из глубины 11-й номер «Акрона», пробил и уже побежал к угловому флажку праздновать гол, но мяч попал в каркас ворот!
Самородов забрался в офсайд.
Лончар жестко бьет по ноге Касинтуре, за что получает предупреждение.
Продолжает «Ахмат» позиционно атаковать, используя преимущественно фланги для этого.
Касинтура пробивает неточно головой после фланговой подачи от Самородова, левее штанги бьет Эгаш.
Гол! Какая красивая подача Самородова на ближнюю штангу, а! И первым на мяче оказывается Мелкадзе, отрываясь от опеки! Точный удар в ближний угол — 0:1!
Касинтура красивой проникающей передачей нашел Самородова, его удар отражает Тереховский.
Половина первого тайма позади, после яркого начала тольяттинцы отдали инициативу, подсев чуть-чуть в оборону.
С очень большой дистанции бьет Абдулкадыров, мяч проходит мимо!
Силва получает предупреждение за фол против Пестрякова.
Опасно Лончар идет в стык с Хлусевичем, накладка случается.
Хороший удар Дзюба наносит головой после верховой подачи, снова Вадим Ульянов на месте.
Лончар опасно пробивал из пределов штрафной, но не попал в створ! Не было у Ульянова шансов спасти ворота, если бы мяч все же пошел в створ.
Грубо Мелкадзе вступает в отбор против Хосонова и получает предупреждение.
Начало игры остается за хозяевами.
«Ахмат»: Ульянов, Абдулкадыров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.
Игра началась! Поехали!
«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче воскресенья в 21-м туре Российской премьер-лиги «Акрон» принимает «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.