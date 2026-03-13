Российский снoyбордист занял 12-е место на Паралимпиаде в банкед-слаломе

Российский снoyбoрдист Дмитрий Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе на Паралимпийских играх-2026.

По итогам двух попыток лучшим результатом Фадеева стало время 1 минута 10,96 секунды. Также российский снoyбoрдист Филипп Шебо Монзер упал как в первом, так и во втором заезде и не смог финишировать. Оба спортсмена выступили в категории атлетов с поражением одной ноги (SB-LL1).

За сборную России на Играх выступают шесть спортсменов, впервые с 2014 года атлеты допущены на Паралимпиаду под флагом страны. Россияне завоевали семь наград. В активе сборной четыре золота, одна серебряная и две бронзовые медали.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее стало известно, сколько заработают паралимпийцы сборной России.