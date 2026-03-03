Размер шрифта
В Госдуме заявили, что Россия не должна бойкотировать США в спорте за удары по Ирану

Депутат Журова: Россия не должна бойкотировать США и Израиль в спорте
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Россия не должна бойкотировать США и Израиль в международных спортивных соревнованиях за удары по Ирану, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Я считаю, что мы не должны уподобляться, и если они (западные страны — прим. «Газета.Ru») бойкотировали нас, не должны бойкотировать мы. Мы должны настаивать на том, чтобы нас полноценно вернули обратно. Тут же вопрос в этом именно, не надо никаких бойкотов на соревнованиях , чтобы спорт был вне всей этой истории. И как раз вот сейчас эта ситуация [война на Ближнем Востоке] лишний раз демонстрирует, что допустив однажды возможность бойкотов по нам, дальше это может точно так же быть с другими странами. Они должны просто сделать выводы сейчас и вернуть нас флагом и гимном. Вот и все», — подчеркнула она.

Россия должна придерживаться и дальше позиции— «спорт вне политики», считает Журова.

«Сейчас будет часть стран требовать от США отмены чемпионата мира и так далее. У нас люди говорят: «ну если вы Россию отменили, почему вы США не можете отменить?». Им не надо было отменять у нас первоначально, а спорт должен был быть так и дальше. Я считаю, что наказывать ту или иную страну за их действия, вот такие, как вот сейчас, там у США, Израиля, должен ООН и другие организации. Если мы говорим, что мы вне политики, надо быть последовательными», — заключила она.

28 февраля Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США. С чего началось противостояние с Ираном, как на него повлияла ядерная программа страны и что, по мнению экспертов, будет дальше — в материале «Газеты.Ru».

ЧМ-2026 по футболу пройдет в Северной Америке, в том числе — крупнейших городах США. В марте 2025 года «Газета.Ru» сообщала, почему Россию отстранили от Чемпионата мира по футболу. Отмечается, что после начала военной операции на Украине по меньшей мере 12 европейских ассоциаций отказались играть с Россией.

Согласно правилам организаций, в случае отказа от игры страна, которая отказывается проводить матч, может быть дисквалифицирована. В этом случае УЕФА и ФИФА в конечном итоге должны были решить, выгнать ли 12 команд или только одну. Россия была отстранена по техническим причинам.

Ранее Губерниев осудил отсутствие реакции международных организаций спорта на действия США.

 
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
