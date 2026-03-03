В Госдуме заявили, что Россия не должна бойкотировать США в спорте за удары по Ирану

Россия не должна бойкотировать США и Израиль в международных спортивных соревнованиях за удары по Ирану, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Я считаю, что мы не должны уподобляться, и если они (западные страны — прим. «Газета.Ru») бойкотировали нас, не должны бойкотировать мы. Мы должны настаивать на том, чтобы нас полноценно вернули обратно. Тут же вопрос в этом именно, не надо никаких бойкотов на соревнованиях , чтобы спорт был вне всей этой истории. И как раз вот сейчас эта ситуация [война на Ближнем Востоке] лишний раз демонстрирует, что допустив однажды возможность бойкотов по нам, дальше это может точно так же быть с другими странами. Они должны просто сделать выводы сейчас и вернуть нас флагом и гимном. Вот и все», — подчеркнула она.

Россия должна придерживаться и дальше позиции— «спорт вне политики», считает Журова.

«Сейчас будет часть стран требовать от США отмены чемпионата мира и так далее. У нас люди говорят: «ну если вы Россию отменили, почему вы США не можете отменить?». Им не надо было отменять у нас первоначально, а спорт должен был быть так и дальше. Я считаю, что наказывать ту или иную страну за их действия, вот такие, как вот сейчас, там у США, Израиля, должен ООН и другие организации. Если мы говорим, что мы вне политики, надо быть последовательными», — заключила она.

28 февраля Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США. С чего началось противостояние с Ираном, как на него повлияла ядерная программа страны и что, по мнению экспертов, будет дальше — в материале «Газеты.Ru».

ЧМ-2026 по футболу пройдет в Северной Америке, в том числе — крупнейших городах США. В марте 2025 года «Газета.Ru» сообщала, почему Россию отстранили от Чемпионата мира по футболу. Отмечается, что после начала военной операции на Украине по меньшей мере 12 европейских ассоциаций отказались играть с Россией.

Согласно правилам организаций, в случае отказа от игры страна, которая отказывается проводить матч, может быть дисквалифицирована. В этом случае УЕФА и ФИФА в конечном итоге должны были решить, выгнать ли 12 команд или только одну. Россия была отстранена по техническим причинам.

Ранее Губерниев осудил отсутствие реакции международных организаций спорта на действия США.