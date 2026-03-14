В Германии назвали ненависть паралимпийцев к России дном немецкого спорта

Немецкий политик Севим Дагделен в своих соцсетях выступила с резкой критикой поведения немецких спортсменов по отношению к россиянам на Паралимпийских играх в Италии.

«Демонстративная ненависть к России на Паралимпийских играх является дном немецкого спорта с 1945 года. Спорт должен быть символом справедливости и взаимопонимания между народами», — написала Дагделен.

10 марта Анастасия Багиян (класс NS1 для спортсменов с нарушением зрения) и ее ведущий Сергей Синякин завоевали золотую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на Паралимпийских играх в Италии.

Во время церемонии награждения немецкие лыжница Линн Кацмайер и ее ведущий Флориан Бауман демонстративно отвернулись, не сняли головные уборы во время исполнения гимна России, а позднее на совместном фото держались поодаль от российских спортсменов и отказались от совместного фото. После соревнований Кацмайер и Бауман признали, что действовали по политическим причинам.

За сборную России на Играх выступают шесть спортсменов, впервые с 2014 года атлеты допущены на Паралимпиаду под флагом страны. В активе российской команды четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.

Ранее Михаил Дегтярев назвал «визгливым меньшинством» немцев за неуважительное отношение к россиянам.