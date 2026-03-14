Непряева сражается в марафоне в Норвегии на этапе Кубка мира. LIVE

Плотной группой бегут девушки на старте гонки.
Старт дан!
Снег довольно плотной пеленой идет в Осло. Мужчины уже почти час бегут в таких условиях. Там Савелий Коростелев борется.
Старт-лист
- Джесси Диггинс (США)
- Моа Илар (Швеция)
- Хайди Венг (Норвегия)
- Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия)
- Фрида Карлссон (Швеция)
- Тереза Штадлобер (Австрия)
- Эбба Андерссон (Швеция)
- Майя Далквист (Швеция)
- Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
- Хелен Хоффманн (Германия)
- Кристин Фоснес (Норвегия)
- Пиа Финк (Германия)
13. Дарья Непряева (Россия)14. Кертту Нисканен (Финляндия)
15. Йонна Сундлинг (Швеция)
16. Нура Саннесс (Норвегия)
17. Надя Келин (Швейцария)
18. Юлие Дривенес (Норвегия)
19. Катержина Янатова (Чехия)
20. Катерина Ганц (Италия)
22. Криста Пярмякоски (Финляндия)
35. Линн Сван (Швеция)
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло женщины бегут 50-километровый марафон. Они стартуют через 45 минут после начала мужской гонки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.