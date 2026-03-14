Передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» войти в зону плей-офф

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2.

Шайбы в составе победителей забросили Анже Копитар, Кевин Фиала и Тревор Мур. У гостей отличились Брок Нельсон и Кайл Палмьери.

Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей. Всего в текущем сезоне на его счету 66 очков (21 шайба и 45 результативных передач) после 61 проведенного матча. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска.

После этой победы «Лос-Анджелес» набрал 69 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав «Сан-Хосе Шаркс» и войдя в зону плей-офф. «Айлендерс» с 71 очком занимают шестую позицию на Востоке. В следующем матче «Кингз» 15 марта сыграют в гостях с «Сан-Хосе».

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее в ФХР заявили о готовности США и Канады сыграть со сборной России.