Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» войти в зону плей-офф

Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2.

Шайбы в составе победителей забросили Анже Копитар, Кевин Фиала и Тревор Мур. У гостей отличились Брок Нельсон и Кайл Палмьери.

Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей. Всего в текущем сезоне на его счету 66 очков (21 шайба и 45 результативных передач) после 61 проведенного матча. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска.

После этой победы «Лос-Анджелес» набрал 69 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав «Сан-Хосе Шаркс» и войдя в зону плей-офф. «Айлендерс» с 71 очком занимают шестую позицию на Востоке. В следующем матче «Кингз» 15 марта сыграют в гостях с «Сан-Хосе».

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее в ФХР заявили о готовности США и Канады сыграть со сборной России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!