Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Медведев пробился в полуфинал турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, одержав победу над британцем Джеком Дрейпером, который является действующим победителем турнира.

Игра продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:5. Медведев выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Для него это 12-я победа подряд в текущем сезоне — ранее он выиграл турниры в Дубае и Марселе, а также не проигрывает с начала февраля.

В полуфинале соперником Медведева станет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в своем четвертьфинале обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:3, 6:4. Алькарас является двукратным чемпионом турниров Большого шлема и одним из главных фаворитов соревнований. На счету испанца в этом сезоне уже есть победа на турнире в Рио-де-Жанейро.

Медведев и Алькарас встречались на корте шесть раз, и пока счет в личных встречах 4-2 в пользу россиянина. Их последний матч состоялся в финале турнира в Дубае в 2025 году, где сильнее оказался испанец.

Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

 
