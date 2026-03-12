Американский хоккеист хочет видеть сборную России на международных стартах

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, что хотел бы видеть сборную России на международных соревнованиях. Его слова приводит «Чемпионат».

«Очень хотел бы видеть Россию на Олимпиаде, чемпионатах мира по взрослым и среди юниоров. Ведь у России так много хороших игроков, добавляется ещё одна команда, которая может выиграть золото на всех этих турнирах», — сказал Чеккони.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от соревнований.

Весной 2022 года организация приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также IIHF забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

