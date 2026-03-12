Размер шрифта
Россияне назвали фигурное катание одним из главных символов страны

Rambler&Co: более трети россиян отнесли фигурное катание к символам страны
Александр Вильф/РИА Новости

Более трети россиян (36%) назвали фигурное катание одним из главных символов России на мировой арене. Об этом на основании совместного исследования сообщили медиахолдинг Rambler&Co и онлайн-кинотеатр Окко.

Уточняется, что еще 23% респондента называли фигурное катание важным, но не ключевым видом спорта.

Также почти половина россиян (46%) уверены, что жесткость тренера допустима, но только в разумных пределах. При этом 29% считают, что без строгости невозможно вырастить чемпионов, 15% убеждены, что многое зависит от характера и возможностей конкретного ребенка.

Мнения респондентов о нагрузках в фигурном катании тоже разделились. 49% участников опроса уверены, что это один из самых тяжелых видов спорта для детей. Однако 41% считают, что нагрузки в фигурном катании не выше, чем где-либо еще.

Кроме того, большинство россиян считают, что за победы спортсмены расплачиваются прежде всего здоровьем. Еще 34% полагают, что фигуристы жертвуют детством и личной жизнью. 13% убеждены, что высокая цена полностью оправдывается результатом.

Две трети опрошенных считают, что здоровье спортсмена важнее побед, и не готовы оправдывать травмы и перегрузки ради медалей. При этом 34% отметили, что победы в профессиональном спорте все же стоят усилий и жертв.

Также россияне назвали важной психологическую поддержку спортсменов после завершения карьеры. Более половины участников опроса убеждены, что она крайне необходима. Еще 16% считают, что помощь нужна в отдельных случаях.

В исследовании приняли участие более 2 тыс. человек. Оно прошло в период с 26 февраля по 5 марта 2026 года и было приурочено к премьере сериала «На льду».

 
