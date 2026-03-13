ЦСКА оштрафовали на миллион рублей за скандирования фанатов в адрес игрока «Краснодара»

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей за поведение фанатов

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА оштрафован за расистские скандирования фанатов в адрес нападающего «Краснодара» Кордобы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Решение следующее: за совершение зрителями действий направленных на унижение достоинства человека по признакам расы оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей», — сказал Григорьянц.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после первого полуфинального матча Кубка России против ЦСКА заявил, что высказывания болельщиков армейцев в адрес нападающего Джона Кордобы должны быть проверены на наличие расистского подтекста.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.



Ранее «Краснодар» подал жалобу по поводу расизма от фанатов ЦСКА.