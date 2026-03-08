Российских фигуристов призвали быть готовыми к возвращению на международную арену

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала российских спортсменов быть готовыми к возвращению на международные соревнования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

7 марта прошло собрание руководства ФФККР с тренерами, работающими в парном катании и танцах на льду. На 8 марта запланирована аналогичная встреча со специалистами по одиночному катанию. На этих мероприятиях представители федерации призвали тренеров быть готовыми к возможному возвращению российских фигуристов на международную арену и по возможности заниматься организационными вопросами, в частности обеспечивать наличие виз у спортсменов.

При этом источники подчеркивают, что конкретной информации о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям на данный момент нет. Речь идет о предварительной подготовке на случай изменения ситуации. .

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

