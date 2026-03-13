Стал известен победитель квалификации к спринту Гран-при Китая «Формулы-1»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации к спринтерской гонке второго этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Китая.

Расселл преодолел круг за 1 минуту 31,520 секунды. Второе место занял его партнер по команде итальянец Кими Антонелли с отставанием 0,289 секунды. Третьим стал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,621). Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сумел показать только восьмое время.

Второй этап чемпионата будет проходить в Шанхае с 13 по 15 марта. Спринтерская гонка состоится 14 марта. В тот же день состоится квалификация к основной гонке.

Этап в Шанхае станет вторым в календаре сезона-2026 после открытия в Австралии.

Джордж Расселл — шестикратный победитель Гран-при. В 2018 году стал чемпионом «Формулы-2» в дебютный сезон. С 2022 года в «Мерседес», где одержал первую победу в карьере. Всего он 24 раза поднимался на подиум.

Ранее Расселл выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1».