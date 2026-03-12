ФХР будет добиваться допуска только молодежных сборных

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что в организации не настаивают на возвращении взрослой сборной России на международную арену. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сейчас не настаиваем на возвращении взрослой сборной России до турниров. Речь идет о командах до 18 лет и до 20 лет, а также о возвращении наших представителей до участия в конгрессах», — сказал Курбатов.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее Владислав Третьяк назвал возвращение хоккеистов на мировую арену первоочередной задачей.