«Всем понятно, что Россия вернется»: в Госдуме прокомментировали слова президента ФИФА

Депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о ситуации с возможным возвращением российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Украина пытается нагнетать волну, уже даже какую-то последнюю – уже всем понятно, что Россия вернется. Заметьте, Инфантино сказал: «А вы чего добились [эти отстранением]?» Ну вот хорошо, но он, наверное, к самому себе этот вопрос обращал. Но правда, чего добились в итоге? Что-то изменилось за эти четыре года? Как-то продвинули ситуацию, тем что отстранили спортсменов? Это все привело к мирным переговорам? Украина что, пошла тоже на какие-то уступки? Нет. Или Россия пошла? Тоже нет. У каждого свои цели, есть СВО, поэтому мы тоже на уступки не идем. Но вот сейчас мирные переговоры пошли, немножко поменялась риторика, а само отстранение спортсменов никак ни на что не повлияло».

На чемпионате мира по футболу – 2026 в США, Канаде и Мексике, вероятно, произойдет замена одного из участников, так как сборная Ирана снимется из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сборную России называют в числе возможных команд, кого ФИФА может выбрать в качестве замены.

Ранее Владислав Третьяк назвал возвращение хоккеистов на мировую арену первоочередной задачей.

 
