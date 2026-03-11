Министр спорта назвал Паралимпиаду-2026 прологом к восстановлению российского спорта

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что допуск российских спортсменов на Паралимпиаде 2026 года с национальным флагом станет началом к восстановлению российского спорта, передает РИА Новости.

«Поздравляю наших паралимпийцев. Я с ними на связи. Особенно приятно, что победы сопровождаются поднятием флага России и исполнением национального гимна. Мы видим, что болельщики реагируют очень хорошо: поздравляют, аплодируют, встают при исполнении гимна. Ни о каком бойкоте речи нет. Уверен, это станет прологом к полноценному восстановлению российского спорта и ОКР», — заявил Дегтярев.

10 марта лыжник Иван Голубков принес России третью золотую медаль на Паралимпиаде, до этого на высшую ступень пьедестала поднимались Варвара Ворончихина и Анастасия Багиян.

Таким образом, у сборной России уже четыре золотые медали: две у Багиян, по одной у Варвары Ворончихиной и Ивана Голубкова.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее паралимпийский чемпион заявил, что ПКР восстановили в правах благодаря политике Владимира Путина.