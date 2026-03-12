Размер шрифта
Состоялись выборы главы Федерации хоккея России

Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк переизбран на пост президента организации на следующие четыре года, передает «Матч ТВ»
Отчетно‑выборная конференция организации проходит в Москве. Третьяк был единственным кандидатом на должность.

73-летний функционер возглавляет ФХР с 25 апреля 2006 года.

Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира. По ходу вратарской карьеры он был признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

21 января IIHF продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее Третьяк назвал рекорд Александра Овечкина величайшим достижением.

 
