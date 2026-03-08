Акинфеев впервые с 2022 года пропустил четыре мяча в матче

Капитан ЦСКА Акинфеев впервые с 2022 года пропустил четыре мяча в одном матче

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2022 года пропустил четыре в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 марта армейский клуб проиграл столичному «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

В предыдущий раз Акинфеев пропускал четыре гола в официальной игре почти четыре года назад, когда 9 апреля 2022 года ЦСКА уступил «Химкам» со счетом 2:4 в игре 24-го тура РПЛ. Игра с «Динамо» стала для вратаря шестой, где он пропускал 4+ мячей.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертой строчке, набрав 36 очков. «Динамо» идет на седьмой позиции, имея в активе 27 баллов. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (43 очка).

В следующем туре ЦСКА сыграет 14 марта на выезде с калининградской «Балтикой», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Динамо» в тот же день в выездном матче сразится с «Ростовом», начало матча — 18:15 мск.

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ.