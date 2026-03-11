Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Спорт

РФС изучит обвинения в расизме после матча ЦСКА и «Краснодара»

КДК РФС 13 марта рассмотрит обращение «Краснодара» о поведении болельщиков ЦСКА
Виталий Тимкив/РИА Новости

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) изучит рапорт комиссара матча Кубка России ЦСКА — «Краснодар», а также письмо краснодарского клуба о поведении болельщиков армейцев. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Разбирательство состоится 13 марта.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после первого полуфинального матча Кубка России против ЦСКА заявил, что высказывания болельщиков армейцев в адрес нападающего Джона Кордобы должны быть проверены на наличие расистского подтекста.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее игроку «Краснодара» Кордобе посоветовали обратиться к психиатру.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!