РФС изучит обвинения в расизме после матча ЦСКА и «Краснодара»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) изучит рапорт комиссара матча Кубка России ЦСКА — «Краснодар», а также письмо краснодарского клуба о поведении болельщиков армейцев. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Разбирательство состоится 13 марта.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после первого полуфинального матча Кубка России против ЦСКА заявил, что высказывания болельщиков армейцев в адрес нападающего Джона Кордобы должны быть проверены на наличие расистского подтекста.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее игроку «Краснодара» Кордобе посоветовали обратиться к психиатру.