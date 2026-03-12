Размер шрифта
Легенда ЦСКА заявил, что не откажется от работы в «Спартаке»

Экс-футболист ЦСКА Жирков заявил, что не откажется от работы в «Спартаке»
Экс-футболист ЦСКА Юрий Жирков, который ныне входит в тренерский штаб московского «Динамо», заявил, что не откажется от работы в столичном «Спартаке», передает Sport24.

«Представьте: у меня не будет работы, а «Спартак» меня, допустим, пригласит. Отказываться не вижу смысла», — сказал Жирков.

Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

Ранее в «Динамо» рассказали, что делает Жирков в тренерском штабе.

 
