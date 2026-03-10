Федерацию фигурного катания России обвинили в пропаганде насилия из-за Гуменника

Житель Санкт-Петербурга подалл иск против Федерацию фигурного катания на коньках России и тренера Тамары Москвиной из-за того, что углядел в номере Петра Гуменника пропоганду насилия, передает Mash на спорте.

Истец углядел в программе Гуменника пропаганду насилия из-за того, что она была построена на произведении Патрика Зюскинда «Парфюмер».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на иск, заявив, что истцу надо лечиться у психиатора.

9 марта Гуменник завоевал золотую медаль, набрав по сумме короткой и произвольной программ 303,16 балла, исполнив четыре четверных прыжка. Гуменник защитил титул чемпиона финала Гран-при, завоеванный им в прошлом сезоне. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Второе место занял Евгений Семененко с результатом 286,97 балла. Бронзовым призером стал Николай Угожаев, набравший 286,47 балла.

В феврале Гуменник в нейтральном статусе принял участие в Олимпийских играх-2026. По итогам короткой и произвольной программ российский спортсмен набрал 271,21 балла, что в итоге обеспечило ему шестое место.

Ранее Гуменник выиграл финал Гран-при России с четырьмя четверными прыжками.